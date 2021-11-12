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Полиция доставит брата Нурмагомедова обратно в Дагестан

News.ru
42 минуты назад

Боец ММА Усман Нурмагомедов вместе со своим другом в скором времени будут отправлены в Каспийск, чтобы на месте принять участие в разбирательстве по делу о наезде на полицейского в аэропорту, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», наказание за него предполагает до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбуждённому после наезда на полицейского, — сказал собеседник агентства.

Сейчас оба мужчины находятся в одном из изоляторов на территории Москвы. Их задержали по ориентировке в московском аэропорту Шереметьево после прилёта из Каспийска.

Ранее, как сообщает следствие, рядом с аэропортом Махачкалы автомобиль Toyota Camry под управлением «неустановленного лица» с тонированными стеклами и без номеров сбил пытавшегося остановить его полицейского.

Сбил полицейского: в Шереметьево задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства случившегося. По официальным данным, уголовное дело возбуждено только по факту инцидента, а его фигуранты не установлены.

Происшествия,Видео,Хабиб Нурмагомедов,Александр Бастрыкин,Аэропорт Шереметьево,СКР,МВД,РИА Новости,
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