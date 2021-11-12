Катившие носилки с пациентом по льду врачи попали на видео

В Хабаровске врачи превратили носилки в санки, чтобы доставить пациента к карете скорой помощи. Об этом сообщает телеканал «360» в распоряжении которого оказалось видео инцидента в городе Амурске.

Из-за сильной гололедицы катить носилки оказалось небезопасным. Тогда медики решили их сложить и транспортировали больного до скорой по обледеневшему асфальту.