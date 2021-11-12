Пьяный водитель в Подмосковье натравил на девушку собаку. Видео

В Подмосковье нетрезвый водитель напал на девушку, натравив на нее собаку. Снятое пострадавшей видео публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».
Инцидент произошел в городе Мытищи. Сначала мужчина едва не задавил прохожую на машине. А потом, заметив, что девушка снимает его на камеру в телефоне, вышел из автомобиля, выпустил своего агрессивного питомца и натравил на пострадавшую, пытаясь при этом вырвать у нее телефон.
«Взять ее», – скомандовал нападавший собаке.
Сейчас девушка находится в больнице, у нее покусана рука, уточняет канал.