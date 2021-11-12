Момент наезда братом Нурмагомедова на полицейского в Дагестане попал на видео

На кадрах видно, как на дальней от камеры полосе автомобиль сначала был остановлен сотрудниками ДПС, после чего водитель дал газу, сбил оградительный барьер и совершил наезд на сотрудника полиции. По данным СМИ, у пострадавшего диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. Сейчас его уже отпустили из больницы.