Момент наезда братом Нурмагомедова на полицейского в Дагестане попал на видео

В Дагестанском Каспийске автомобиль, принадлежащий брату чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману, сбил полицейского.Видео публикует телеканал «360tv».
На кадрах видно, как на дальней от камеры полосе автомобиль сначала был остановлен сотрудниками ДПС, после чего водитель дал газу, сбил оградительный барьер и совершил наезд на сотрудника полиции. По данным СМИ, у пострадавшего диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. Сейчас его уже отпустили из больницы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда на полицейского в дагестанском городе Каспийск, сообщает пресс-служба ведомства.