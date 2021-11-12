В Томске водитель такси неуважительно отнесся к пассажирке во время выполнения заказа. Видео появилось в telegram-канале «tomsk_regoin70».
Сообщается, что конфликт начался после того, как клиентка включила с телефона свою музыку. Так она отреагировала на плейлист водителя, который он с ней, конечно, согласовывать не стал. После окончания поездки, он обматерил пассажирку за то, что она слишком громко хлопнула дверью.
В каком именно сервисе трудоустроен водитель, не уточняется. Отреагировала ли полиция на нарушение статей об оскорблении и мелком хулиганстве, а Роспотребнадзор – на нарушение прав клиентки, неизвестно.