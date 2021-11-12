Сообщается, что конфликт начался после того, как клиентка включила с телефона свою музыку. Так она отреагировала на плейлист водителя, который он с ней, конечно, согласовывать не стал. После окончания поездки, он обматерил пассажирку за то, что она слишком громко хлопнула дверью.