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«Не нравишься ты мне»:Таксист обматерил клиентку за ее внешность.Видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

В Томске водитель такси неуважительно отнесся к пассажирке во время выполнения заказа. Видео появилось в telegram-канале «tomsk_regoin70».

Сообщается, что конфликт начался после того, как клиентка включила с телефона свою музыку. Так она отреагировала на плейлист водителя, который он с ней, конечно, согласовывать не стал. После окончания поездки, он обматерил пассажирку за то, что она слишком громко хлопнула дверью.

В каком именно сервисе трудоустроен водитель, не уточняется. Отреагировала ли полиция на нарушение статей об оскорблении и мелком хулиганстве, а Роспотребнадзор – на нарушение прав клиентки, неизвестно.

Происшествия,Видео,Роспотребнадзор,
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