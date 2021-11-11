Мать бросила детей в машине дальнобойщика в Подмосковье

«Шел ливень, и мне стало их жалко, поэтому и взял с собой в машину. Дети были грязноватые, все сырые. Я включил печку в машине, чтобы они высохли. Женщина светловолосая, растрепанная. (…) Мне показалось, что она не очень адекватная, но алкоголем от нее не пахло», - отметил он.