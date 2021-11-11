Мать бросила детей в машине дальнобойщика в Подмосковье

Мать оставила двух маленьких детей в машине дальнобойщика в подмосковном городе Орехово-Зуево и сбежала. Водитель фуры отвез мальчика и девочку в полицию. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам дальнобойщика Александра, он подобрал женщину с детьми на остановке в городе Куровском. Довезти их попросил голосовавший у дороги мужчина.
«Шел ливень, и мне стало их жалко, поэтому и взял с собой в машину. Дети были грязноватые, все сырые. Я включил печку в машине, чтобы они высохли. Женщина светловолосая, растрепанная. (…) Мне показалось, что она не очень адекватная, но алкоголем от нее не пахло», - отметил он.
В итоге в Орехово-Зуеве пассажирка попросила водителя найти ей по рации другую фуру, заявив, что ее преследуют. Вышла из машины, оставив детей, и пропала.
«Дети спали. Когда проснулись, я сказал, мол, вашей мамы нет. Восприняли они это нормально, не плакали. Сказали, что два или три дня уже катаются таким образом и кормили их какими-то конфетами», - пояснил водитель.
Мужчина отвез детей в полицию, сейчас они находятся в больнице, а ситуация взята на контроль детским омбудсменом региона.
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий пояснила ТАСС, что ведется розыск матери детей.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери детей, а также причин и обстоятельств произошедшего», - пояснила она.
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