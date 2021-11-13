В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

В поножовщине в хинкальной в Москве ранены два человека

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
20 минут назад

В результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Поножовщина в центре Москвы: ранены два человека
Фото: ТАССТАСС

«В 02:18 ночью поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Неглинная, дом 15. ... Двое мужчин вступили друг с другом в конфликт, переросший в драку. Еще один гражданин попытался их разнять. В результате один из участников конфликта двум другим острым предметом причинил травмы, после чего с места происшествия скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение УМВД.

Конфликт произошел в одном из заведений (по данному адресу среди ресторанов находится ресторан «Хинкальная»). Пострадавшие в больнице, подозреваемого ищут, проводится проверка.

Ранее СМИ сообщали, что в столичном метро произошла драка с участием темнокожего пассажира. По этим данным, в конфликт вмешались полицейские, которые разняли оппонентов.

Позже выяснилось, что драку на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метро устроили двое уроженцев Киргизии, уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия,Драка,Массовые драки,МВД,РИА Новости,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители