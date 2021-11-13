Поножовщина в центре Москвы: ранены два человека

«В 02:18 ночью поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Неглинная, дом 15. ... Двое мужчин вступили друг с другом в конфликт, переросший в драку. Еще один гражданин попытался их разнять. В результате один из участников конфликта двум другим острым предметом причинил травмы, после чего с места происшествия скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение УМВД.