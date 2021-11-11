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Приостановлено расследование гибели главы МЧС Зиничева

Lenta.ru
58 минут назад

Следователи приостановили расследование по факту гибели главы МЧС Евгения Зиничева через два месяца после его смерти. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Приостановлено расследование гибели Зиничева
Фото: ТАССТАСС

Выяснением обстоятельств гибели министра и установлением возможного виновника занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Высокопоставленный сотрудник ведомства на условиях анонимности заявил изданию, что приостановка следствия может быть связана с тем, что виновный найден, но он скрылся либо его не могут привлечь к ответственности по другой причине.

Впрочем, он полагает, что в этом деле нет состава преступления и его пора закрыть.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений 8 сентября, на 56-м году жизни, в Норильске Красноярского края во время учений. Трагический случай произошел во время ведомственной съемки. Зиничев старался удержать поскользнувшегося у края обрыва режиссера Александра Мельника, который также погиб.

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