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Умер создатель группы «Квадро» Вячеслав Горский

Елена Прошина
20 минут назад

Российский композитор, джазовый пианист и продюсер Вячеслав Горский умер в возрасте 68 лет от пневмонии. Об этом сообщил сын создателя группы «Квадро» Игорь на странице отца в Facebook.

Умер создатель группы «Квадро» Вячеслав Горский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смерть Горского произошла в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция на поврежденной конечности прошла успешно и пианист находился на восстановлении, однако внезапно у него развилась пневмония.

«Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось. В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID», — написал Горский-младший.

Вячеслав Горский родился 11 апреля 1953 года в Москве. Свою известность пианист получил во время участия в джаз-рок-ансамбле «Арсенал». С 1975 по 1976 год был руководителем группы «Спектр», а в 1982 году создал ансамбль «Квадро».

Горский сочинил рок-оперы «Блуждающие звезды» и «Синяя борода», детский мюзикл «Джангл-шоу», либретто к которым написал Павел Грушко, а также музыку к нескольким фильмам.

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