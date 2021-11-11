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У москвича украли велосипед за 200 тысяч рублей

Елена Прошина
36 минут назад

Велосипед стоимостью в 200 тыс. рублей похитили из подъезда в центре Москвы. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по Центральному автономному округу, похититель успел сдать имущество в ломбард.

У москвича украли велосипед за 200 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленник зашел в подъезд жилого дома а улице Земляной Вал, похитил оттуда принадлежащий 32-летнему москвичу велосипед и скрылся. Владелец обратился в полицию и уточнил, что стоимость имущества составляет 200 тысяч рублей.

Через некоторое время подозреваемого задержали — им оказался 47-летний мужчина. Похищенный велосипед он успел сдать ломбард, однако полиция изъяла транспортное средство в качестве вещественного доказательства.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, что 10 ноября женщина обокрала умирающего мужчину в московском метро. Инцидент произошел на станции «Верхние Лихоборы». Согласно записям с камер видеонаблюдения, пока сотрудница метро пошла за помощью, к умирающему подошла пассажирка в синей куртке. Она потолкала его рукой, огляделась, а после вытащила телефон из заднего кармана и ушла.

Через некоторое время воровку задержали. Правоохранителям женщина призналась в преступлении и отметила, что не знала, что мужчине стало плохо.

Происшествия,МВД,
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