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«Говорил же не надо»: гибель рыбаков на Камчатке попала на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Двое рыбаков погибли в машине при попытке переехать реку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший запись с видеорегистратора автомобиля, который запечатлел последние минуты их жизни. На кадрах слышно, как один из товарищей отговаривает водителя ехать вброд.

«Говорил же не надо ехать, блин. Вылазить надо!» – произнес он, когда машина начала тонуть.

Несчастный случай произошел в Усть-Большерецком районе на реке Плотникова. Трое мужчин намеривались переплыть на внедорожнике водоем, но не рассчитали силу течения. В результате транспортное средство перевернулось, в салон попала вода, а двери заблокировало.

Спастись удалось только одному из рыбаков, он находился на пассажирском сиденье и сумел выбраться из транспортного средства. Двое других мужчин погибли.

Происшествия,Видео,
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