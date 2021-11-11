«Говорил же не надо»: гибель рыбаков на Камчатке попала на видео

Двое рыбаков погибли в машине при попытке переехать реку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший запись с видеорегистратора автомобиля, который запечатлел последние минуты их жизни. На кадрах слышно, как один из товарищей отговаривает водителя ехать вброд.

«Говорил же не надо ехать, блин. Вылазить надо!» – произнес он, когда машина начала тонуть.

Несчастный случай произошел в Усть-Большерецком районе на реке Плотникова. Трое мужчин намеривались переплыть на внедорожнике водоем, но не рассчитали силу течения. В результате транспортное средство перевернулось, в салон попала вода, а двери заблокировало.