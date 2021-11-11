Приезжий продавал советские госнаграды в центре Москвы

45-летний гражданин Молдавии попытался продать государственные награды времен СССР в центре Москвы. Правоохранители задержали приезжего вечером 9 ноября на Новом Арбате, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

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Мужчина хотел продать несколько советских государственных наград в скупках, расположенных на территории района. У него изъяли юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных СССР» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».