Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести после ДТП в Москве. Об этом со ссылкой на сотрудника НИИ им. Склифосовского пишет РИА Новости.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло около 15.00 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с травмами и сотрясением мозга.

Актриса была доставлена в НИИ им. Склифосовского.

«Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, [состояние] средней тяжести», - сообщили в больнице.

По данным СМИ, виновницей аварии стала 21-летняя Маргарита Рафальская, которая находилась за рулем BMW. Девушка выехала на встречную полосу, где врезалась в машину Елены Сафоновой.