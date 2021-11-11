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Стало известно о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Елена Прошина
48 минут назад

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести после ДТП в Москве. Об этом со ссылкой на сотрудника НИИ им. Склифосовского пишет РИА Новости.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло около 15.00 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с травмами и сотрясением мозга.

Актриса была доставлена в НИИ им. Склифосовского.

«Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, [состояние] средней тяжести», - сообщили в больнице.

По данным СМИ, виновницей аварии стала 21-летняя Маргарита Рафальская, которая находилась за рулем BMW. Девушка выехала на встречную полосу, где врезалась в машину Елены Сафоновой.

Сафонова начала свою актерскую карьеру еще школьницей в 1974 году, однако популярность ей принесла роль в фильме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Также актриса сыграла в картинах «Очи черные», «Аккомпаниаторша», «Мадемуазель О», «Принцесса на бобах» и других.

Происшествия,Видео,Елена Сафонова,Игорь Масленников,РИА Новости,
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