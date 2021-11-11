20 часов без еды: россияне застряли в аэропорту Египта

Несколько десятков туристов из Екатеринбурга, отдыхавших в Египте, застряли в Хургаде из-за поломки самолета. Об этом рассказал Е1.
По данным портала, рейс авиакомпании S7 должен был отправиться в Екатеринбург в 09:55 10 ноября, но его постоянно переносили.
«Нам объявили, что самолет сломался. Вроде как сейчас на шесть утра по местному времени стоит вылет. Но постоянно переносят», - рассказала порталу пассажирка по имени Оксана.
«Известия» опубликовали переписку одного из пассажиров с авиакомпанией.
«Скажите, когда уже наконец будет вылет из аэропорта Хургады в Екат??? Пассажиры голодные, сотрудник авиакомпании на связь не выходит!!! Возместит ли авиакомпания причиненный ущерб?!» - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным Е1, задержка вылета составила уже 20 часов.
Ранее рейс с красноярскими туристами задержали в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на два часа. Туристы все это время находились на борту самолета и позже пожаловались на не работавшие кондиционеры.
«Душный спертый воздух от трехсот человек. Температура в самолете была больше +40 градусов. Кондиционеры работают только при включенных двигателях, соответственно мы наслаждались адом на земле», - рассказывала одна из пассажиров.