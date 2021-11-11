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Женщина вылила острый суп в лицо менеджеру кафе.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Недовольная посетительница кафе вылила острый суп в лицо менеджеру. Американке не понравился контейнер для еды, крышка которого от горячего блюда начала плавиться. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как недовольная посетительница подходит на кассу, что-то говорит, после чего резко выплескивает полную чашку супа в менеджера. Стоит отметить, что клиентке перед инцидентом было предложено вернуть деньги за суп. Работница кафе призналась, что её глаза и ноздри ещё долго жгло от специй.

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