Женщина вылила острый суп в лицо менеджеру кафе.Видео

Недовольная посетительница кафе вылила острый суп в лицо менеджеру. Американке не понравился контейнер для еды, крышка которого от горячего блюда начала плавиться. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как недовольная посетительница подходит на кассу, что-то говорит, после чего резко выплескивает полную чашку супа в менеджера. Стоит отметить, что клиентке перед инцидентом было предложено вернуть деньги за суп. Работница кафе призналась, что её глаза и ноздри ещё долго жгло от специй.