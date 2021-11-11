В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Смертельную драку в с участием многодетного отца сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Толпа мужиков сначала избила 29-летнего многодетного отца, а потом одна из их подруг переехала пострадавшего на машине. Смертельный инцидент произошел в городе Павлово Нижегородской области. Видео публикует телеканал «360tv».

Сообщается, что Алексей М. отмечал день рождения сына в одном из баров. Вместе с семьей был еще друг Алексея. Компания нашла собутыльников, однако что-то пошло не так. Мужчины поругались, началась драка.

Алексея с другом вытащили на улицу, вырубили, а потом по мужчине проехал автомобиль, за рулем которого сидела 38-летняя пьяная подруга компании, которая била Алексея. Прав у нее не было - лишена за езду под градусом. От полученных травм мужчина скончался в скорой помощи.

У Алексея остались три ребенка. СК начал доследственную проверку, в ходе которой действия женщины оценят в рамках статьи об убийстве. СМИ пишут, что знакомую компании уже якобы задержали и возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители