Смертельную драку в с участием многодетного отца сняли на видео

Толпа мужиков сначала избила 29-летнего многодетного отца, а потом одна из их подруг переехала пострадавшего на машине. Смертельный инцидент произошел в городе Павлово Нижегородской области. Видео публикует телеканал «360tv».

Сообщается, что Алексей М. отмечал день рождения сына в одном из баров. Вместе с семьей был еще друг Алексея. Компания нашла собутыльников, однако что-то пошло не так. Мужчины поругались, началась драка.

Алексея с другом вытащили на улицу, вырубили, а потом по мужчине проехал автомобиль, за рулем которого сидела 38-летняя пьяная подруга компании, которая била Алексея. Прав у нее не было - лишена за езду под градусом. От полученных травм мужчина скончался в скорой помощи.