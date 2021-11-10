В Москве мужчина замерз насмерть после ссоры с подругой

В Москве мужчина насмерть замерз после ссоры с подругой, передает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, 27-летний мужчина пришел домой в нетрезвом виде и поссорился с сожительницей, из-за чего ушел из дома и провел ночь на берегу пруда.

Утром мужчину обнаружили местные жители. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти с сильнейшим переохлаждением и отеком мозга. Медики не смогли его спасти.