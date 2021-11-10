Стали известны подробности ДТП с участием звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой.

Как сообщает телеграм-канал 112, виновницей аварии оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская, она находилась за рулем BMW и выехала на встречную полосу, где врезалась в машину Елены Сафоновой.

На автомобиле, которым управляла Рафальская, числится 70 неоплаченных штрафов ГИБДД, большинство из них выписаны за превышение скорости.

Девушка тоже пострадала в аварии и была доставлена в больницу с переломом руки.

Маргарита Рафальская

Напомним, ДТП с участием Елены Сафоновой произошло около 15.00 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с переломами ребер, лучевой кости и сотрясением мозга.