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СМИ узнали подробности ДТП с Еленой Сафоновой

Вероника Полынина
50 минут назад

Стали известны подробности ДТП с участием звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой.

Как сообщает телеграм-канал 112, виновницей аварии оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская, она находилась за рулем BMW и выехала на встречную полосу, где врезалась в машину Елены Сафоновой.

На автомобиле, которым управляла Рафальская, числится 70 неоплаченных штрафов ГИБДД, большинство из них выписаны за превышение скорости.

Девушка тоже пострадала в аварии и была доставлена в больницу с переломом руки.

Маргарита Рафальская

Напомним, ДТП с участием Елены Сафоновой произошло около 15.00 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с переломами ребер, лучевой кости и сотрясением мозга.

Звезда «Зимней вишни» госпитализирована после ДТП

Елена Сафонова получила всесоюзную известность в 1985 году после роли в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Актриса также снималась в фильмах и сериалах «Очи черные», «Аккомпаниаторша», «Мадемуазель О», «Принцесса на бобах» и др.

Происшествия,Видео,Елена Сафонова,Игорь Масленников,ГИБДД,
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