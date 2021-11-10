Сбивший насмерть росгвардейца объяснил свои действия

Житель Волгограда Алексей Покрепо, насмерть сбивший сотрудника Росгвардии во время задержания в Санкт-Петербурге, заявил, что сделал это от испуга, пишет ТАСС.

Фото: МВД РФ МВД РФ

"Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил в "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", - рассказал подозреваемый в гибели сотрудника Росгвардии в зале суда.

Суд в Петербурге заключил его под стражу по подозрению в 12 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой.

По 12 эпизодам ущерб составляет 2 840 000 рублей. Кроме того, следствие намерено присоединить к делу еще 50 эпизодов мошенничества.

Ранее сообщалось, что силовики в Санкт-Петербурге планировали задержать группу телефонных мошенников. Предполагается, что участники преступной группы звонили с подмененных номеров пожилым людям под видом их родственников, говорили, что якобы попали в ДТП и просили деньги. После того, как их автомобиль Fiat Ducato был заблокирован, водитель насмерть сбил сотрудника Росгвардии и скрылся.

Водителя задержали. Ему 38 лет, он подрабатывал курьером. По версии следствия, он сбил росгвардейца умышленно. В отношении него было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).