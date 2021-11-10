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Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в ДТП

Елена Прошина
48 минут назад

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. На данный момент женщина госпитализирована в больницу с переломами ребер и надколенника, сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла в районе трех часов дня на проспекте Мира. Виновником ДТП, согласно кадрам с видеорегистратора, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «112», стал водитель BMW, нарушивший правила дорожного движения. Всего в аварии пострадали три легковых автомобиля. Елена Сафонова находилась за рулем Hyundai. Ее и еще одного пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского. У 65-летней актрисы диагностировали переломы ребер и надколенника.

Елену Сафонову сразила загадочная болезнь

По данным «Пятого канала», движение в районе аварии до сих пор затруднено. На месте работают экстренные службы.

Сафонова начала свою актерскую карьеру еще школьницей в 1974 году, снявшись в фильме «Ищу мою судьбу», но известность приобрела лишь в 1985 году после роли в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Также актриса снималась в таких кинокартинах, как: «Очи черные», «Аккомпаниаторша», «Мадемуазель О», «Принцесса на бобах» и другие.

Происшествия,Видео,Елена Сафонова,Игорь Масленников,
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