Мужчина с автоматом пришел в поликлинику на Кубани

Очевидцы заявили, что в здание поликлиники в Краснодаре пришел пьяный мужчина с автоматом. Об этом сообщает портал 93.RU.

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По данным издания, в соцсетях сегодня днем появилась видеозапись, сделанная у поликлиники на улице Ставропольской, 142. На кадрах видно, что у здания лечебного учреждения припаркована пожарная машина, а также несколько автомобилей Росгвардии, из которых выходили сотрудники.

«По сообщению очевидца, в поликлинику пришел пьяный мужчина с автоматом, которого не могли выгнать», - отмечается в статье.

Информацию о нетрезвом посетителе с оружием подтвердил изданию и работник поликлиники, не приведя никаких подробностей.