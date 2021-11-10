Мужчина с автоматом пришел в поликлинику на Кубани

Очевидцы заявили, что в здание поликлиники в Краснодаре пришел пьяный мужчина с автоматом. Об этом сообщает портал 93.RU.
По данным издания, в соцсетях сегодня днем появилась видеозапись, сделанная у поликлиники на улице Ставропольской, 142. На кадрах видно, что у здания лечебного учреждения припаркована пожарная машина, а также несколько автомобилей Росгвардии, из которых выходили сотрудники.
«По сообщению очевидца, в поликлинику пришел пьяный мужчина с автоматом, которого не могли выгнать», - отмечается в статье.
Информацию о нетрезвом посетителе с оружием подтвердил изданию и работник поликлиники, не приведя никаких подробностей.
Ранее в Красноярске футбольный матч между двумя командами одиннадцатиклассников закончился стрельбой. Прокуратура региона сообщила, что 6 ноября 43-летний мужчина выстрелил в 17-летнего подростка из травматического пистолета в спортзале «Изумруд» Кировского района.