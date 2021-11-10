В жилом доме в Крыму раздался взрыв

Взрыв газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке в Симферополе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму, в результате инцидента у дома выбиты окна и поврежден фасад.
В МЧС отметили, что хлопок произошел на пятом этаже, где по прибытию спасателей наблюдалось задымление. В ходе разведки сотрудники ведомства установили, что на месте произошел хлопок газовоздушной смеси. Последующего горения из-за взрыва не было. Причины произошедшего устанавливаются, погибших и пострадавших в происшествии нет.
Напомним, что 1 ноября один человек погиб при взрыве газа в деревне Фаллиево в Кингснеппском районе под Санкт-Петербургом. Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире на третьем этаже пятиэтажки.
Жильцов эвакуировали из строения, а начавшийся пожар к 5:30 по мск потушили пожарные. Известно, что погибшему было 69 лет, а сам инцидент не связан с утечкой бытового газа