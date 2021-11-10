В Ялте задержали украинского шпиона

ФСБ России раскрыла украинского шпиона в Ялте. Как сообщает РИА Новости, один из жителей Крымского полуострова с 2017 по 2018 год по заданию СБУ собирал и передавал секретные сведения, в том числе и о сотрудниках федеральной службы безопасности.

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Возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа») — максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы. Мужчина уже арестован.

Напомним, что в июне ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, который долгое время собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Согласно видеосъемке оперативных мероприятий, у шпиона имелось специальное антенное и приемное оборудование, а на стене в его комнате висела карта Крыма с обозначениями наземных диспетчерских зон.