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В Ялте задержали украинского шпиона

Елена Прошина
38 минут назад

ФСБ России раскрыла украинского шпиона в Ялте. Как сообщает РИА Новости, один из жителей Крымского полуострова с 2017 по 2018 год по заданию СБУ собирал и передавал секретные сведения, в том числе и о сотрудниках федеральной службы безопасности.

В Ялте задержали украинского шпиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа») — максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы. Мужчина уже арестован.

Напомним, что в июне ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, который долгое время собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Согласно видеосъемке оперативных мероприятий, у шпиона имелось специальное антенное и приемное оборудование, а на стене в его комнате висела карта Крыма с обозначениями наземных диспетчерских зон.

Еще ранее, в августе 2020 года, сотрудники службы безопасности раскрыли шпиона в Барнауле — по информации ведомства, он служил в РВСН и передавал секретные сведения Минобороны Украины.

Происшествия,Министерство обороны,РВСН,ФСБ,СБУ,
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