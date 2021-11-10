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Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве ребенка. Видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

В Якутске задержали местного жителя по подозрению в убийстве 2-летнего ребенка сожительницы. Соответствующие кадры опубликовал Следственный комитет России.

Тело малолетнего ребенка было обнаружено в квартире с признаками насильственной смерти. Правоохранители провели осмотр места происшествия и допросили мать малыша. В ходе проведения расследования под подозрение попал 25-летний мужчина, который находился в отношениях с матерью убитого. 9 ноября подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование преступления, отмечает ведомство.

Происшествия,Криминал,Видео,Александр Бастрыкин,СКР,
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