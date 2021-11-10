Женщина обокрала умирающего мужчину в московском метро

Женщина украла телефон у умирающего человека в московском метро. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел на станции «Верхние Лихоборы».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рано утром мужчине внезапно стало плохо и он упал. Его заметила сотрудница метрополитена, которая сразу же пошла за помощью, однако в этот момент к умирающему подошла пассажирка в синей куртке. Она потолкала его рукой, огляделась, а после вытащила телефон из заднего кармана и ушла.

Действия воровки попали на видеокамеры и через некоторое время ее нашли. Правоохранителям женщина призналась в преступлении и отметила, что не знала, что мужчина умирает. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).