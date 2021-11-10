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Женщина обокрала умирающего мужчину в московском метро

Елена Прошина
1 час назад

Женщина украла телефон у умирающего человека в московском метро. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел на станции «Верхние Лихоборы».

Женщина обокрала умирающего мужчину в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рано утром мужчине внезапно стало плохо и он упал. Его заметила сотрудница метрополитена, которая сразу же пошла за помощью, однако в этот момент к умирающему подошла пассажирка в синей куртке. Она потолкала его рукой, огляделась, а после вытащила телефон из заднего кармана и ушла.

Действия воровки попали на видеокамеры и через некоторое время ее нашли. Правоохранителям женщина призналась в преступлении и отметила, что не знала, что мужчина умирает. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Напомним, что 27 октября мужчина упал на пути метро на станции «Крестьянская застава» и временно заблокировал движение по Люблинско-Дмитровской ветке. Человека подняли на платформу живым, а в метрополитене пришлось временно увеличить интервалы движения поездов по линии.

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