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Таксист за ноги выбросил пассажирку из машины в Ставрополье

Елена Прошина
41 минуту назад

В Ставрополье таксист силой вытащил пассажирку из салона авто и бросил ее на асфальт. Согласно публикации сообщества «Инцидент Такси 18+», Оксана Горобцова вызвала машину в «Яндекс.Такси» выбрав тариф «Премиум», однако нарвалась на грубость со стороны водителя.

Таксист за ноги выбросил пассажирку из машины в Ставрополье
Фото: ТАССТАСС

В ходе поездки мужчина попросил девушку изменить маршрут в приложении, что у нее не получилось сделать. После этого водитель остановил машину, вышел, открыл пассажирскую дверь, схватил Оксану за ноги и силой вытащил из салона.

«Я сильно ударилась затылком о борт машины и асфальт. У меня опухло колено и болит», — написала ставропольчанка в соцсетях.

Горобцова отметила, что после инцидента обратилась в «Яндекс.Такси», которые отстранили водителя от работы на время проверки.

Напомним, что в конце октября в Крыму пьяная женщина расцарапала лицо таксисту и разбила лобовое стекло авто за то, что он отказался везти ее бесплатно. В результате водитель вызвал полицейских, которые задержали буйную крымчанку и доставили ее в отделение полиции.

Происшествия,
5
18+
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