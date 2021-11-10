Таксист за ноги выбросил пассажирку из машины в Ставрополье

В Ставрополье таксист силой вытащил пассажирку из салона авто и бросил ее на асфальт. Согласно публикации сообщества «Инцидент Такси 18+», Оксана Горобцова вызвала машину в «Яндекс.Такси» выбрав тариф «Премиум», однако нарвалась на грубость со стороны водителя.

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В ходе поездки мужчина попросил девушку изменить маршрут в приложении, что у нее не получилось сделать. После этого водитель остановил машину, вышел, открыл пассажирскую дверь, схватил Оксану за ноги и силой вытащил из салона.

«Я сильно ударилась затылком о борт машины и асфальт. У меня опухло колено и болит», — написала ставропольчанка в соцсетях.

Горобцова отметила, что после инцидента обратилась в «Яндекс.Такси», которые отстранили водителя от работы на время проверки.