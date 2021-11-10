Спасение женщины из тонущей машины полицейскими попало на видео

Пострадавшая занимается доставкой еды во Флориде. Этот заказ едва не стоил ей жизни: курьер случайно повернула не в ту сторону в темноте, и транспортное средство упало в канал. По вызову очевидца происшествия на помощь тонущей женщине прибыли три стража правопорядка. Правоохранители разбили окно автомобиля и вытащили тонущую американку, после чего ее доставили в больницу. Сейчас с женщиной все в порядке, уточняет канал.