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Спасение женщины из тонущей машины полицейскими попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В США полицейские спасли женщину из тонущего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

Пострадавшая занимается доставкой еды во Флориде. Этот заказ едва не стоил ей жизни: курьер случайно повернула не в ту сторону в темноте, и транспортное средство упало в канал. По вызову очевидца происшествия на помощь тонущей женщине прибыли три стража правопорядка. Правоохранители разбили окно автомобиля и вытащили тонущую американку, после чего ее доставили в больницу. Сейчас с женщиной все в порядке, уточняет канал.

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