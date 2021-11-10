Прекратившую работу из-за нехватки угля Киевскую ТЭС сняли на видео

Считающаяся самой мощной в Киевской области Трипольская тепловая электрическая станция прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. Видео публикует портал «Ruptly».

На кадрах можно увидеть пустующее предприятие и остатки запасов угля.

Как сообщает первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько помимо Трипольской ТЭС не работают и энергоблоки других станций. Из 88 энергоблоков страны в данный момент функционируют только 37. Остальные 51 прекратили работу из-за недостатка топлива.