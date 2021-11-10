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Последствия обрушения двухэтажного здания в Турции сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Двухэтажное здание обрушилось в турецком городе Малатья. Под завалами могут находиться около 20 человек. более 13 человек пострадали. Видео с последствиями обрушения публикует telegram-канал «News.ru».

Дом находится на оживленной улице Малатьи. О причинах взрыва не сообщается. Как сообщает правительственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, в больницу с травмами были доставлены 13 человек. Для помощи спасателям из провинций были в регион направлены поисково-спасательные группы. По факту обрушения здания начато расследование.

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