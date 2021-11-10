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Безучастно наблюдавший за дракой полицейский попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В станице Обливской Ростовской области полицейский стоял и наблюдал за дракой местных жителей, пока другие сотрудники разнимали участников конфликта. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

По сообщениями регионального управления МВД сотрудники заметили потасовку во время патрулирования и разняли граждан.

«Все разошлись мирно, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что проводить проверку по факту инцидента не будут, так как заявление в полицию написано не было. О причинах конфликта не сообщается.

Происшествия,Видео,МВД,RT на русском,
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