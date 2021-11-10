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Медведи преследователи напугали жительницу Сочи.Видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

Девушка смогла убежать от двух медведей, которых встретился возле дома. Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как вдоль забора прогуливаются медведя. Через несколько секунд из дома выходит девушка и встречается с косолапыми лицом к лицу. Увидев хищников, жительница Сочи быстро забежала обратно в дом, медведи проследовали за ней. Их остановил забор возле дома и калитка, которую закрыла девушка. Косолапые вскоре ушли.

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