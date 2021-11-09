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Женщина ограбила 17-летнюю девушку в метро Москвы

Елена Прошина
41 минуту назад

Полиция нашла и задержала молодую девушку, которая в вагоне московского метро выхватила сумку у пассажирки и скрылась, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерину Гузь.

Женщина ограбила 17-летнюю девушку в метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвой ограбления стала 17-летняя девушка. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уже через несколько часов злоумышленницу задержали. Ею оказалась 21-летняя жительница Подмосковья. Сумку она к этому времени успела выбросить. Остальные похищенные вещи изъяты, их вернут владелице. Сумма материального ущерба составила около 14 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Происшествия,Екатерина Гузь,МВД,
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