Женщина ограбила 17-летнюю девушку в метро Москвы

Полиция нашла и задержала молодую девушку, которая в вагоне московского метро выхватила сумку у пассажирки и скрылась, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерину Гузь .

Жертвой ограбления стала 17-летняя девушка. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уже через несколько часов злоумышленницу задержали. Ею оказалась 21-летняя жительница Подмосковья. Сумку она к этому времени успела выбросить. Остальные похищенные вещи изъяты, их вернут владелице. Сумма материального ущерба составила около 14 тысяч рублей.