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Адвокат: вдова рэпера Картрайта расчленяла его живым

Вероника Полынина
1 час назад

Вдова рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марина Кохал расчленяла его еще живым. Об этом заявил адвокат семьи Картрайта Антон Кобит в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Адвокат: вдова рэпера Картрайта расчленяла его живым
Фото: InstagramInstagram

По мнению адвоката, при проведении судмедэкспертизы в Военно-медицинской академии «прослеживается коррупционная составляющая». Он обратил внимание, что третья экспертиза по делу продлилась почти полгода, а затем еще несколько месяцев медики «под надуманными предлогами» не предоставляли результаты следствию.

Результаты гистологического исследования свидетельствуют, что Марина Кохал расчленяла своего мужа еще живым, заявил Кобит. Они также опровергают версию вдовы рэпера о передозировке наркотиками.

Адвокат также выдвинул версию, что Кохал могла убить Картрайта из-за того, что он так и не стал финансово успешным артистом.

«У них был брачный договор. Согласно ему, все деньги за концерты поступали на счет Кохал. Александр ходил по городу с 50-100 рублями в кармане. Марина старше него на шесть лет. Она возлагала на него большие надежды, что он станет известным артистом и начнет зарабатывать крупные гонорары», - цитирует адвоката «Стархит».

Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили из-под стражи

Напомним, расчлененное тело Картрайта было найдено 29 июля прошлого года в квартире в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана супруга рэпера Марина Кохал. В октябре этого года ее перевели из СИЗО под домашний арест.

Происшествия,Александр Юшко,ФСИН,StarHit,
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