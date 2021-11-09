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В работе одной из линий метро Москвы случился сбой

Елена Прошина
27 минут назад

На участке Замоскворецкой линии столичного метро произошел сбой, сообщила пресс-служба департамента транспорта в своем Телеграм-канале.

На зеленой ветке московского метро встали поезда
Фото: ТАССТАСС

«На Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской» для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

Позже Дептранс сообщил, что движение на участке «зеленой» ветки восстановлено и введено в график.

Ранее 3 ноября на центральном участке «зеленой» ветки метро также для проверки одного из составов были увеличены интервалы движения поездов, сообщала пресс-служба столичной подземки в Twitter.

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