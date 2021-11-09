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Обвиненный в изнасиловании дочери россиянин покончил с собой

Мослента
1 час назад

На северо-западе столицы 46-летний мужчина покончил с собой после того, как дочь обвинила его в изнасиловании. Тело погибшего нашли под окнами дома, сообщил «Московский комсомолец».

Обвиненный в изнасиловании дочери россиянин покончил с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин работал менеджером в частной фирме, его жена была домохозяйкой. Супруги воспитывали двух дочерей и сына. Старшей был 21 год, младшей исполнилось 18 лет.

Источник сообщил, что младшая дочь многократно вступала в конфликты с родителями и сестрой, заявляла о желании жить отдельно и часто ночевала у друзей. Мать периодически замечала у нее порезы на руках. Девушка подрабатывала в компьютерной фирме, увлекалась корейской поп-культурой и коллекционировала банки из-под энергетиков.

Недавно девушка уехала в другой город на отдых с 32-летней подругой. В ночь на 7 ноября она позвонила в полицию и заявила, что в детстве отец невзначай прикасался к ней и вступил с ней в половую связь, когда той было 12 лет.

На следующий день девушка вернулась в Москву, сообщила семье, что написала заявление на отца и уехала ночевать к подруге. Мужчину вызвали в отделение полиции. После он сообщил супруге и детям, что он не признает себя виновным и боится попасть в тюрьму. На следующее утро старшая дочь обнаружила его тело.

Следственные органы проводят проверку по факту и заявления девушки, и суицида ее отца.

Ранее в Москве покончил с собой известный адвокат Артур Воробьев. Погибшего обнаружили в квартире на Ломоносовском проспекте.

Происшествия,Московский комсомолец,
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