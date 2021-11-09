Гибель бойца СОБРа в Петербурге: что известно о происшествии

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация по задержанию телефонных мошенников, во время которой под колесами автомобиля погиб сотрудник Росгвардии. Первой об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Около 8 утра бойцы СОБР помогали полиции задержать преступников, которые под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, вымогали по телефону у граждан деньги. Однако во время спецоперации у дома жертвы мошенников на Пулковском шоссе один из злоумышленников попытался сбежать на микроавтобусе Fiat Ducato. Он сбил сотрудника СОБР, а затем переехал его. Боец спецподразделения скончался на месте от полученных травм.

Источник в правоохранительных органах рассказал Lenta.ru, что спецоперации предшествовала долгая работа оперативников: им удалось выйти на след группы мошенников, которые специализировались на автоподставах. 9 ноября задержания подозреваемых проходили по разным адресам в Петербурге, в том числе на Пулковском шоссе.

Часть сотрудников органов направилась в квартиру одного из преступников, другие остались прикрывать на улице. В это время во дворе дома в машине сидел один из главных подозреваемых в этом расследовании.

«Когда он увидел росгвардейцев, стал прорываться и сбил сотрудника СОБР, а затем скрылся», — сообщил собеседник издания.

Силовики объявили в городе план «Перехват». Спустя примерно час машину преступника обнаружили на заправке на кольцевой автодороге в районе Мурино. Находившегося за рулем 38-летнего мужчину задержали и доставили в к следователям. Сейчас он на допросе, решается вопрос о ходатайстве в суд об избрании ему меры пресечения. Как пишет SHOT, сбивший росгвардейца водитель после задержания заявил, что принял бойца за бандита, поскольку тот перегородил ему дорогу.

Позже пресс-служба Росгвардии раскрыла имя погибшего. Им оказался 48-летний подполковник Евгений Захаров — известный среди бойцов СОБР сотрудник, ветеран боевых действий, старший оперуполномоченный отряда «Гранит». Захаров служил в правоохранительных органах с 2003 года, он участник контртеррористической операции, имеет госнаграды: медаль Суворова, медаль «За отличие в охране общественного порядка».

«У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

В службе отметили, что семье Захарова окажут всю необходимую поддержку, а самого погибшего, скорее всего, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи посмертно. Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Видео с места гибели сотрудника СОБР во время спецоперации по поимке телефонных мошенников в Петербурге опубликовало издание «Известия».

На кадрах видно тело погибшего, лежащее на асфальте. Вокруг сотрудники правоохранительных органов и служебные автомобили.

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух телефонных мошенников - сообщников подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что они якобы стали участниками ДТП, просили деньги. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Санкт-Петербурге.

Телефонные аферисты, при задержании которых в Петербурге погиб боец СОБР "Гранит" Евгений Захаров, использовали старую схему мошенничества, рассказывая пожилым людям, что их близкие попали в ДТП. Об этом сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом расследования.

Суть этой схемы в том, что аферисты звонят на абстрактные номера и сообщают, людям о несуществующем ДТП. Откупиться от ответственности за якобы сбитого родственником человека звонящие предлагают путем взятки. Схема старая, сотрудники полиции не перестают выступать с разъяснениями, что такие звонки на самом деле обман и с близкими, на самом деле, ничего не произошло. Но многие люди, особенно пожилые, продолжают верить в эту схему.

Как стало известно "РГ", аферисты, которых задерживали сегодня утром на Пулковском шоссе, действовали именно по такому алгоритму. Правда, деньги в руки непосредственно от пожилых людей они не получали. Они заказывали курьерскую доставку в одной из таксомоторных компаний. При этом номера телефонов, которые высвечивались при их звонках, были поддельными, аферисты использовали IP-телефонию. А услуги курьеров заказывали через мессенджеры.

Наказание за насилие в отношении сотрудников правопорядка при исполнении следует ужесточить. Такого мнения придерживается начальник юридического отдела профсоюза полиции г. Москвы Игорь Гришаков. Таким образом специалист отреагировал на инцидент, когда телефонный мошенник в Санкт-Петербурге насмерть сбил автомобилем бойца СОБРа во время задержания.

Как заявил Гришаков в беседе со «Звездой», за любое посягательство на жизнь и здоровье полицейских при исполнении следует наказывать максимально жестко, на срок до 20 лет. Речь идет о случаях, когда силовикам грозит реальная опасность, уточнил представитель профсоюза.

«Конкретные действия, это взял палку, я не знаю, лопату, топор, нож, машину – средство повышенной опасности, здесь уже четко надо осознавать, что человек должен понимать, что он угрожает жизни именно сотрудника при исполнении, и соответствующие меры должны быть приняты жестко. И максимально еще и, скажем так, придать этому огласку», - указал Гришаков.

Он напомнил о многих случаях, когда в отношении нарушителей применяли статью «Хулиганство» за причинение вреда здоровью полицейских.

«Сколько таких случаев, и сколько у нас гаишников катается на окнах, там, на капотах, и что у нас кому-то применили именно такую строгую кару? Нет. Это все видят, поэтому так и поступают, думают, это все ерунда, ну сбил он немножко сотрудника, и обойдется ему это штрафом», - сказал представитель профсоюза полиции.