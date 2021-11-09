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Предполагаемый убийца студенток в Гае признался в новом преступлении

Мария Иванова
42 минуты назад

Глава отдела криминалистики оренбургского управления Следственного комитета (СК) РФ Дмитрий Анненков рассказал, что подозреваемый в убийстве трех студенток признался в еще одном преступлении - изнасиловании. Интервью с Анненковым опубликовано на сайте СК.

Студентки 17, 18 и 19 лет были убиты в ночь на 30 сентября. Все они учились в медицинском колледже и приехали в Гай из Башкирии.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами нашли в сгоревшей квартире, тело еще одной обнаружили во дворе дома. По версии следствия, убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Тройное убийство студенток в Гае: что рассказал подозреваемый

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого - им оказался 29-летний Александр Лазарев, уроженец Орска. Сообщалось, что 2012 году он был признан виновным в убийстве директора орского бара и получил девять с половиной лет колонии строгого режима. Лазарев вышел на свободу в начале июля 2021-го. 3 октября следователи сообщили о задержании подозреваемого.

Во время интервью Анненков подтвердил, что подозреваемый по этому делу уже был осужден за убийство. Сотрудник СК отметил, что во время расследования удалось установить еще одно совершенное им покушение на убийство.

«Им было совершено изнасилование. Он освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое было латентным, - о нем не заявлялось. Потерпевшая, которая не хотела о нем заявлять, чудом избежала смерти. В последних своих показания наш герой сообщал, что тоже был бы не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства», - рассказал Анненков.

Ранее Лазареву предъявили обвинение по пяти статьям - об убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием, в том числе несовершеннолетней, поджоге и угоне.

Происшествия,Видео,Александр Лазарев,ФСИН,СКР,
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