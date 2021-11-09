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Крупный пожар на складе Петербурга попал на видео

Lenta.ruиещё 9
57 минут назад

В Санкт-Петербурге в строящемся складском помещении в Пушкинском районе произошел крупный пожар. Возгорание попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

На кадрах виден огромный столб дыма, который вырывается из горящего склада. Также на видео попали спасатели, которые пытаются потушить возгорание.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 13:40 мск. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 14 единиц техники и 54 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Красноярском крае загорелась сухая трава. Крупный пожар на склоне горы, который грозил перекинуться на жилые строения, попал на видео.

Происшествия,Видео,МЧС,РЕН ТВ,
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