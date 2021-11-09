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Нападение мужчины на полицейский патруль в Осло попало на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

В Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь по нападавшему. С ранением злоумышленника доставили в больницу, где он скончался, уточняет канал.

Мотивы злоумышленника, а также все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в США в ходе дорожного конфликта водитель стал угрожать своему оппоненту катаной, в ответ на это мужчина достал из багажника карабин.

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