Нападение мужчины на полицейский патруль в Осло попало на видео

В Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь по нападавшему. С ранением злоумышленника доставили в больницу, где он скончался, уточняет канал.

Мотивы злоумышленника, а также все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.