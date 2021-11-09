Нападение мужчины на полицейский патруль в Осло попало на видео

В Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.
Правоохранители были вынуждены открыть огонь по нападавшему. С ранением злоумышленника доставили в больницу, где он скончался, уточняет канал.
Мотивы злоумышленника, а также все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что в США в ходе дорожного конфликта водитель стал угрожать своему оппоненту катаной, в ответ на это мужчина достал из багажника карабин.