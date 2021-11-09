Один из волонтеров международной группы по выявлению педофилов в рунете «Дружина нравов» (распалась несколько лет назад, часть ее активистов сотрудничает с Лигой безопасного интернета) в беседе с kp.ru рассказал о том, как, по его информации, обвиняемый в педофилии режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий знакомился с мальчиками.

По словам волонтера, режиссер посещал выездные лагеря у моря, оправдывая свое нахождение там съемками.

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«Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в «Ералаше», член гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против — такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством», — вспоминает анонимный волонтер.

Он указал на то, что таким образом среди разных короткометражек Белостоцкий снял фильм по роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Кроме того, и ранее было известно, что Белостоцкий сотрудничал с руководителем детского отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной — снохой писателя Владислава Крапивина, создавшего отряд еще в середине 1960-х, — и снимал фильмы о «Каравелле».

Волонтер также отметил, что Белостоцкий общался на форумах педофилов под псевдонимом «Демосфен» и за ним следили в течение нескольких лет.

«По тем данным, которые есть у нас, Илья Белостоцкий не просто предпочитает мальчиков 13-14 лет, но еще и тяготеет к некоторым элементам садизма. Поэтому хочется надеяться, что на этот раз Следственный комитет доведет дело до конца», — говорит он.

Как сообщила «Комсомольской правде» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, все материалы по «Демосфену», которые есть у них, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет.

С 2005 по 2014 год Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Он также является режиссером-постановщиком сериала «След». С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.

Илья Белостоцкий, «пропавший» год назад режиссер «Ералаша», находится в СИЗО с октября 2020 года. Об этом стало известно журналистам только сейчас, поскольку все это время его знакомые утверждали, что «он болен и не в состоянии общаться». Выяснилось, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии — Белостоцкому предъявлены обвинения. Режиссеру, в квартире которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми, грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Одному из режиссеров киножурнала «Ералаш» и одноименного фильма Илье Белостоцкому предъявили обвинение в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО, передает в четверг, 21 октября, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Белостоцкого задержали еще год назад – родные режиссера все это время утверждали, что он перестал выходить на связь якобы из-за серьезных проблем со здоровьем.

Обвинение ужесточили

По данным Пресненского суда Москвы, избравшего ему меру пресечения, Белостоцкий был арестован 14 октября 2020-го. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Максимальное наказание по этой части статьи — до 10 лет лишения свободы.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено», — рассказал собеседник ТАСС.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, расследование уголовного дела, которым занимается столичное ГСУ СК, находится на завершающей стадии. Однако его подробности пока не разглашаются.

Дома у Белостоцкого провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми — по данному факту проводится проверка.

«Заболел» год назад

Как отмечает телеканал, именно в октябре прошлого года и появились первые сообщения о «тяжелой болезни» режиссера, из-за которой он не выходит на связь – соответствующую информацию распространяли в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией».

При этом никакие подробности «заболевания» они не приводили, призывая «даже не пытаться с ним связаться»: якобы Белостоцкому, который «лечится» в больнице, не дают в руки телефон и «он не в состоянии общаться».

Этому предшествовали утверждения о том, что режиссер «находится под присмотром матери-врача». На уточняющие вопросы интересующихся им отвечали, что Белостоцкий расскажет все подробности «сам, когда поправится».

Чем известен Белостоцкий

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. Известен как режиссер, сценарист и продюсер. Организовывал выпуски телепрограмм для детей, является одним из режиссеров киножурнала «Ералаш», а также режиссером-постановщиком сериала «След».

С 2004 года он стал членом Гильдии кинорежиссеров России — в этой организации указали, что не располагают какими-либо сведениями об аресте Белостоцкого, передает РЕН ТВ.

Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, которого подозревают в педофилии, был активным участником закрытых форумов. Об этом рассказала kp.ru со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.

Отмечается, что в качестве псевдонима на форумах Белостоцкий взял себе имя одного из известных древнегреческих ораторов — Демосфена. Он охотно делился историями о своих отношениях с детьми и неоднократно публиковал их фотографии.

При этом, по данным издания, после некоторых историй режиссера «невзлюбили» даже посетители закрытых форумов.

«Он однажды написал, что хочет «прикопать» одного мальчика, с которым у Белостоцкого была интимная связь. В смысле устранить», — сообщила директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Также, по ее словам, Белостоцкий хвастался тем, что ему удалось избежать уголовного преследования с помощью взятки.

В деле режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого, подозреваемого в педофилии, появились новые подробности, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, стало известно, что заявление с обвинениями в насильственных действиях на режиссера написал один из его бывших актеров, которому тогда было 13 лет. Его показания были подтверждены и другими уликами.

В домашнем компьютере Белостоцкого также нашли детскую порнографию. Расследование уже находится в завершающей стадии, однако его подробности не разглашаются.

Представители киножурнала «Ералаш» прокомментировали арест режиссера Ильи Белостоцкого, который обвиняется в педофилии. Об этом пишут «Известия» в пятницу, 22 октября.

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ», — заявили в пресс-службе компании.

Представители «Ералаша» заверили, что работа режиссера в киножурнале «всегда контролируется».

«На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель», — добавили они.

В правительстве России поддержали законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Этот вопрос широко обсуждается в стране после резонансных убийств подростков гражданами, недавно вышедшими из колоний, где они отбывали наказания за подобные преступления. Депутат Александр Хинштейн выразил надежду на то, что Госдума в ближайшее время рассмотрит инициативу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что «правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию». Он добавил, что ранее в поддержку законопроекта выступил и Верховный суд.

Вместе с тем Хинштейн выразил надежду на то, что Госдума в ближайшее время рассмотрит инициативу. Законопроект внесли в Госдуму еще в сентябре. Инициаторами стали депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак.

Они предлагают ввести пожизненное лишение свободы для рецидивистов-педофилов. Помимо этого, парламентарии предложили также наказывать извращенцев, жертвами которых стали двое и больше несовершеннолетних. Если этот законопроект примут, то пожизненное лишение свободы может грозить и в тех случаях, когда педофилия сопряжена с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Эта инициатива была одобрена и в СК. В начале октября, почти спустя месяц после того, как депутаты внесли законопроект на рассмотрение Госдумы, представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что принятие этого документа позволит предотвратить новые преступления в отношении несовершеннолетних.

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«Ежегодно выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — рассказала Петренко.

По ее словам, только в этом году «в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия».

«Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», — добавила она, подчеркнув, что для таких преступников нет значения, сколько несовершеннолетнему лет — степень психического и физического травмирования подростка высока.

«В связи с этим СК РФ убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысит качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — заключила представитель СК Светлана Петренко.

Законопроект был предложен депутатами 10 сентября. За четыре дня до этого в Кузбассе пропали две школьницы. Тела 10-летних девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемого — 41-летнего Виктора Пестерникова задержали. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. При этом, мужчина уже был осужден за изнасилование ребенка. За это он получил 10 лет строгого режима.

По мнению бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, а ныне депутата Госдумы, Анны Кузнецовой, вопрос с ужесточением наказания за педофилию, «нужно максимально быстро закрыть».

«Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», — сказала Кузнецова 7 октября.

Тема ужесточения наказания для педофилов обсуждалась неоднократно. Многие, как в частности депутаты КПРФ, выступали за смертную казнь. Так, например, в мае этого года этот вопрос поднимался вновь. После убийства 12-летней школьницы из Нижегородской области педофилом-рецидивистом, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Или, как добавила Мишонова, стоит подумать о пожизненном заключении за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

«Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — сказала она в беседе с РИА «Новости».