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Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Красногорске

Елена Прошина
1 час назад

Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Айка Арутюняна задержаны в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал «112», полицейским удалось обнаружить «Газель», на которой скрывались преступники.

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Красногорске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что машина принадлежит логистической компании из Реутова. Директор фирмы отметил, что сдавал «Газель» для перевозки стройматериалов. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к убийству.

В Подмосковье застрелили бизнесмена

Напомним, что тело 61-летнего Арутюняна было обнаружено 8 ноября в частном доме в деревне Гольево. Предположительно, убийца зашел в дом к бизнесмену и выстрелил ему в грудь из обреза ружья ИЖ-27. В момент убийства в доме находились родственники бизнесмена, которые попытались оказать ему помощь, но спасти мужчину не удалось.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное действие. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

Гаик Арутюнян был известным криминальным авторитетом. В 2010 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Происшествия,Айк Арутюнян,СКР,
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