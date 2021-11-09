Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Красногорске

Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Айка Арутюняна задержаны в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал «112», полицейским удалось обнаружить «Газель», на которой скрывались преступники.
Известно, что машина принадлежит логистической компании из Реутова. Директор фирмы отметил, что сдавал «Газель» для перевозки стройматериалов. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к убийству.
Напомним, что тело 61-летнего Арутюняна было обнаружено 8 ноября в частном доме в деревне Гольево. Предположительно, убийца зашел в дом к бизнесмену и выстрелил ему в грудь из обреза ружья ИЖ-27. В момент убийства в доме находились родственники бизнесмена, которые попытались оказать ему помощь, но спасти мужчину не удалось.
В Следственном комитете России сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное действие. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.
Гаик Арутюнян был известным криминальным авторитетом. В 2010 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия.