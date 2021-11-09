Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Красногорске

Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Айка Арутюняна задержаны в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал «112», полицейским удалось обнаружить «Газель», на которой скрывались преступники.

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Известно, что машина принадлежит логистической компании из Реутова. Директор фирмы отметил, что сдавал «Газель» для перевозки стройматериалов. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к убийству.

Напомним, что тело 61-летнего Арутюняна было обнаружено 8 ноября в частном доме в деревне Гольево. Предположительно, убийца зашел в дом к бизнесмену и выстрелил ему в грудь из обреза ружья ИЖ-27. В момент убийства в доме находились родственники бизнесмена, которые попытались оказать ему помощь, но спасти мужчину не удалось.

В Следственном комитете России сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное действие. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.