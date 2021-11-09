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Россияне перепутали села и уехали в Свердловскую область вместо Тюменской. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Двое молодых людей перепутали населенный пункт и проехали не в ту сторону сотни километров, доверившись навигатору. Тюменцы планировали добраться до села Аромашево, которое находится в области, но, по ошибке попали в село Арамашево Свердловской области.

Видео размещено в Telegram-канале «Бушующий мир». На кадрах видно разочарование на лицах путников, которое постигло их после того, как местные жители разъяснили им досадную ошибку. Ведь им пришлось преодолеть расстояние в сотни километров. По иронии судьбы, созвучным оказалось и название улицы. Автомобилисты искали улицу Пушкина, а приехали на улицу Пушкарева.

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