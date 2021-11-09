Крупное ДТП в центре Москвы попало на видео

На Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти машин. Видео дорожного инцидента опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Как уточняет канал, несколько автомобилей столкнулись на улице Земляной Вал, в районе дома 21/2, стр. 1. Сейчас на месте работают оперативные службы.
«Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти. На внутренней стороне Садового кольца заняты две полосы из пяти», – сообщает Дептранс.
Движение автотранспорта затруднено в обе стороны. Причины аварии выясняются.