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Крупное ДТП в центре Москвы попало на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

На Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти машин. Видео дорожного инцидента опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как уточняет канал, несколько автомобилей столкнулись на улице Земляной Вал, в районе дома 21/2, стр. 1. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти. На внутренней стороне Садового кольца заняты две полосы из пяти», – сообщает Дептранс.

Движение автотранспорта затруднено в обе стороны. Причины аварии выясняются.

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