Енота побили метлой в зоопарке Подмосковья. Видео

Сотрудница подмосковного зоопарке побила енота метлой. Произошедший накануне в детском городке «Сказочный» в Красногорске инцидент сняли на видео посетители заведения. Запись публикует Telegram -канал «Красногорск».

На кадрах видно, как женщина метлой несколько раз ударила находящееся в вольере животное. Ситуацию уже прокомментировали в администрации МАУК «Парки Красногорска».