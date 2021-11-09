Енота побили метлой в зоопарке Подмосковья. Видео

Сотрудница подмосковного зоопарке побила енота метлой. Произошедший накануне в детском городке «Сказочный» в Красногорске инцидент сняли на видео посетители заведения. Запись публикует Telegram-канал «Красногорск».
На кадрах видно, как женщина метлой несколько раз ударила находящееся в вольере животное. Ситуацию уже прокомментировали в администрации МАУК «Парки Красногорска».
«В данном видеофайле снят технический процесс уборки экскрементов енота. Для выполнения данной процедуры работнику было необходимо переместить енота в другой конец вольера. Животному не причинили физического вреда. Разъяснительная работа с сотрудником проведена», – приводит сообщение представителя учреждения культуры канал.