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Енота побили метлой в зоопарке Подмосковья. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудница подмосковного зоопарке побила енота метлой. Произошедший накануне в детском городке «Сказочный» в Красногорске инцидент сняли на видео посетители заведения. Запись публикует Telegram-канал «Красногорск».

На кадрах видно, как женщина метлой несколько раз ударила находящееся в вольере животное. Ситуацию уже прокомментировали в администрации МАУК «Парки Красногорска».

«В данном видеофайле снят технический процесс уборки экскрементов енота. Для выполнения данной процедуры работнику было необходимо переместить енота в другой конец вольера. Животному не причинили физического вреда. Разъяснительная работа с сотрудником проведена», – приводит сообщение представителя учреждения культуры канал.

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