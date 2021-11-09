В Подмосковье застрелили бизнесмена

Убийца зашел в дом бизнесмена в подмосковном Красногорске и выстрелил в грудь 61-летнему Гаику Арутюняну из обреза ружья ИЖ-27, после чего скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По информации канала, в момент убийства в доме находились родственники бизнесмена, они попытались оказать ему помощь, но спасти мужчину не удалось.

«Было установлено, что ружье зарегистрировано на жителя Владимирской области. Преступники, предположительно, скрылись на «Газели» желтого цвета», - отмечает «112».

Тело 61-летнего Арутюняна было обнаружено 8 ноября в частном доме в деревне Гольево, уточнил телеканал РЕН ТВ.

В СК России по региону сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.