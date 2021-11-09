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«Летающего» электрика сняли на видео в Ставрополе

Александр Кузьмин
1 час назад

В Ставрополе был замечен «летающий» электрик, его сняли на видео местные жители. Запись публикует телеканал «360». На ней видно, как подвешенного за веревки рабочего городской службы подняли с помощью крана для замены лампочки в уличном фонаре. После успешной «операции» мужчину благополучно опустили на землю.

«Илон Маск, как тебе такое?» – раздается мужской голос за кадром.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре самолет пролетел над крышей многоэтажки. Летящий на низкой высоте транспортник Ил-76 сняли на камеру очевидцы.

Происшествия,Видео,Илон Маск,
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