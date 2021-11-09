«Летающего» электрика сняли на видео в Ставрополе

В Ставрополе был замечен «летающий» электрик, его сняли на видео местные жители. Запись публикует телеканал «360». На ней видно, как подвешенного за веревки рабочего городской службы подняли с помощью крана для замены лампочки в уличном фонаре. После успешной «операции» мужчину благополучно опустили на землю.
«Илон Маск, как тебе такое?» – раздается мужской голос за кадром.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре самолет пролетел над крышей многоэтажки. Летящий на низкой высоте транспортник Ил-76 сняли на камеру очевидцы.