«Летающего» электрика сняли на видео в Ставрополе

В Ставрополе был замечен «летающий» электрик, его сняли на видео местные жители. Запись публикует телеканал «360». На ней видно, как подвешенного за веревки рабочего городской службы подняли с помощью крана для замены лампочки в уличном фонаре. После успешной «операции» мужчину благополучно опустили на землю.