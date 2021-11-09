Опубликовано видео с места гибели сотрудника СОБР в Петербурге

Сотрудник СОБР погиб в Петербурге во время задержания телефонных аферистов. Кадры с места происшествия появились в распоряжении издания «Известия».

Инцидент произошел сегодня рано утром на Пулковском шоссе в Пушкинском районе при проведении спецоперации по задержанию телефонных аферистов. Водитель иномарки сбил правоохранителя и скрылся. Пострадавший сотрудник Росгвардии от полученных травм скончался на месте.