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Опубликовано видео с места гибели сотрудника СОБР в Петербурге

Александр Кузьмин
28 минут назад

Сотрудник СОБР погиб в Петербурге во время задержания телефонных аферистов. Кадры с места происшествия появились в распоряжении издания «Известия».

Инцидент произошел сегодня рано утром на Пулковском шоссе в Пушкинском районе при проведении спецоперации по задержанию телефонных аферистов. Водитель иномарки сбил правоохранителя и скрылся. Пострадавший сотрудник Росгвардии от полученных травм скончался на месте.

Предполагаемого виновника гибели бойца СОБР задержали в районе города Мурино Ленинградской области.

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