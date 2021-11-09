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На авторов шоу о депутате Наливкине завели уголовное дело

Елена Прошина
37 минут назад

Уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 213 УК РФ) возбудили против авторов интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Пивоваров.

На авторов шоу о депутате Наливкине завели уголовное дело
Фото: YouTube-канал BARAKudaYouTube-канал BARAKuda

Как рассказал журналист, автор и продюсер проекта Андрей Клочков заявил об обысках в квартирах у всей съемочной группы. Причиной для уголовного дела стало видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета, просто подрывая их. По мнению правоохранителей, в нем якобы использовались взрывчатые вещества.

Как отмечал Клочков в разговоре с UssurMedia, для съемок ролика с гранатометом авторы специально выбрали безлюдное место вдалеке от жилых кварталов. Позднее по указанию полиции место съемок проверяло МЧС, которое заключило, что никакого ущерба от деятельности съемочной группы нет. Однако спустя полтора месяца в студию проекта ворвались сотрудники ОМОНа, которые конфисковали всю аппаратуру и карты памяти.

Сейчас авторам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что в конце октября в Уссурийске осудили 47-летнюю Ларису Кривоносову, пародировавшую официального представителя МВД Ирину Волк в сериале о Наливкине. Причиной для заключения стало уклонение от административного надзора — суд назначил ей три месяца колонии.

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