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Появилось видео с места гибели сотрудника СОБР в Петербурге

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Видео с места гибели сотрудника СОБР во время спецоперации по поимке телефонных мошенников в Петербурге опубликовало издание «Известия».

На кадрах видно тело погибшего, лежащее на асфальте. Вокруг сотрудники правоохранительных органов и служебные автомобили.

В подмосковном городе введен план «Перехват»

Ранее 9 ноября сообщалось, что погиб боец СОБР Росгвардии. ЧП произошло утром на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. В спецоперации участвовали сотрудники Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Они проводили задержание подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из них находился за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся.

В городе был введен план «Перехват». В результате водителя задержали.

Телефонные мошенники занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП.

Происшествия,Видео,Росгвардия,СКР,МВД,Lenta.ru,
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