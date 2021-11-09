Вину не признают: арестованных за драку в Ватутинках доставили в ИВС

Четверо арестованных по делу о драке в Новых Ватутинках находятся в ИВС на Петровке, 38. Трое из них - братья Гасановы, вины не признают, четвертый не изъясняется по-русски, сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.

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«Вину не признаю. Конфликт начался с того, что у нас десять рублей попросили, младшего брата бутылкой ударили», — заявил 19-летний Фарамаз Гасанов, который находится в трехместной камере.

По его словам, малолетнего ребенка одного из потерпевших якобы никто из них не трогал.

Старший из братьев Гасановых, Эльджан, также отказался признавать вину.

«Они просто заявление первыми в полицию написать не успели», - добавил сокамерник молодого человека.

Младший Гасанов, Эльхан, оказался несовершеннолетним, ему 17 лет, и в камере он находится один. Согласно заверениям Эльхана, именно он с братьями стали жертвами нападения, уточнив, что во время драки ему бутылкой разбили телефон.

Эльхан добавил, что в столице один из его братьев работал продавцом, а другой — курьером. Сам он оказывал помощь в доставке товаров.

«На условия содержания в изоляторе Гасановы не жалуются, видимых телесных повреждений у них нет», — подчеркнул источник в ОНК.

Ранее 7 ноября Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Сообщалось, что следственный комитет предъявил им обвинение.